El Pecado Y La Gracia

By Obispo Charles C. Thompson

En su carta a los Romanos, San Pablo señala que "donde abunda el pecado, la gracia abunda aún más" (Romanos 5:20). San Pablo deja muy claro que la gracia de Dios es siempre mayor que el poder y el efecto del pecado. En otras palabras, no hay nada más allá del alcance de la misericordia divina para sanar, transformar y reconciliar. Esta verdad, por supuesto, orienta al Sacramento de la Reconciliación.

El primer paso en cualquier tipo de proceso de curación o recuperación es la capacidad de nombrar el problema. De hecho, como muchos han señalado, nombrado y reconocido el problema ya es la mitad de la batalla. En términos de nuestra salud espiritual, la capacidad de identificar el pecado en nuestra vida es primordial para el proceso de conversión en curso hacia la salvación ganada por nosotros a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Si Él vino a morir por nuestros pecados, entonces parece natural que podamos reconocer la naturaleza pecadora de nuestra humanidad.

La Cuaresma es un momento especial para nombrar y reconocer no sólo nuestra naturaleza pecadora sino los pecados reales en nuestras vidas. La temporada de Cuaresma está destinada a atraernos hacia un sentido más profundo de la conciencia de sí mismo mediante el examen regular de la conciencia, la reflexión, la oración, el discernimiento y la confesión. Para considerar qué tipo de pecado podemos tener y reconocer en nuestras vidas, un buen lugar para comenzar es reflexionar en la oración Yo Confieso:

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a todos ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. Amen.

Esta oración nos ayuda a comprender que el pecado puede ocurrir en el pensamiento, la palabra o la acción. El pecado puede ser el resultado de algo real o por omisión, un fracaso. El pecado, como se señala en el Catecismo de la Iglesia Católica, puede ser de naturaleza individual y / o comunal.

Aunque tendemos a ser rápidos para encontrar fallas en otros, a menudo nos sentimos muy vulnerables y vacilantes acerca de admitir el pecado en nuestras propias vidas. Sin embargo, el pecado es real, y no sólo para otras personas. Como la Iglesia siempre ha enseñado, sólo Jesús y María no tuvieron pecado. Incluso los santos han tenido que lidiar con el pecado en sus vidas. ¿Por qué cualquiera de nosotros sería diferente? Claro, es difícil enfrentar el frío y duro hecho de que somos menos que perfectos y necesitamos perdón. La Buena Nueva es que abunda la gracia del perdón. Frente a nuestras imperfecciones, especialmente en términos de nuestra pecaminosidad, no es un asunto de desesperación, auto-odio y derrota. Como la Escritura nos recuerda, Jesucristo sufrió y murió por nosotros aunque seguimos siendo pecadores. El amor y la misericordia de Dios prevalecen, transformando las mentes y los corazones de aquellos que se atreven a reconocer los efectos del pecado en sus vidas en la entrega al bálsamo curativo de la gracia divina.

Mientras que un examen de la conciencia se recomienda como un esfuerzo diario para cada cristiano, es un ejercicio especialmente recomendado para nuestra experiencia cuaresmal. Que Dios nos conceda el valor y la humildad para enfrentar las áreas en nuestras vidas que necesitan transformación, conversión y sanación. ¿Qué resentimientos, amarguras o rencores nos aferramos? ¿Cómo puede el prejuicio cegarnos de la belleza de los demás? ¿Tiene Dios el primer lugar en mi vida? Si no, ¿quién o qué podría estar alejándome de su belleza, verdad y bondad en el amor y la misericordia de Dios en mi vida? ¿Mi vida está centrada en Cristo o he creado ídolos de personas o posesiones en mi vida? ¿He sido crítico, sesgado, irritable, grosero, vulgar o indiferente? En términos del mal, ¿qué he hecho? En términos de bien, ¿qué no he podido hacer? ¿He hecho daño a la dignidad de otra persona a través de la ira, los chismes, las palabras duras, las amenazas o cualquier forma de comportamiento violento? ¿He mantenido santo el día del Señor honrando a la Santísima Trinidad con un corazón agradecido en la misa? ¿He estado atento a los pobres, a los desamparados, a los hambrientos y a los necesitados? ¿Qué he hecho por los necesitados? Como Jesús deja en claro, "Lo que haces o no haces por el menor de mis hermanos y hermanas, haces o dejas de hacer por mí" (Mateo 25: 31-46). Estas son sólo algunas de las preguntas que podrían ayudar en un fiel examen de la conciencia. Hay una serie de preguntas para un ejercicio espiritual tan digno y necesario en el discipulado cristiano auténtico.

Reconocer nuestros pecados y entregárselos al Señor nos capacita para superar el fruto del pecado tal como la culpa, el miedo, la vergüenza y que pueden cegarnos y hacernos sentir perdidos. Reconocer y confesar nuestros pecados nos permite un renovado sentido de quienes somos y nuestro propósito. Reparar nuestros pecados a través de la penitencia o hacer las cosas bien provee sanación, crecimiento y nuevas oportunidades para nosotros mismos y para los demás. Hace posible una nueva vida en relación con Dios, con los demás, con uno mismo y con la creación. El pecado tiene corazón y se llama orgullo. Es por la humildad que encontramos la alegría y la paz de lo que significa ser perdonado. ¿Cómo se experimenta y se aprecia la misericordia sin primero darse cuenta de la necesidad de la misericordia? No hay límite al poder transformador de Dios en nuestras vidas, relaciones y mundo. Cuando reconocemos nuestros pecados, como dice el refrán, "no hay nada que temer sino el miedo a sí mismo." Donde abunda el pecado, abunda la gracia aún más.