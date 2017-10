Palabras Del Obispo Designado Joseph M. Siegel Durante 18 De Octubre Conferencia De Prensa

MOST REV. JOSEPH M. SIEGEL

A continuación, están los comentarios del Obispo designado Joseph M. Siegel durante la conferencia de prensa introductoria de la Diócesis de Evansville el 18 de octubre en la Catedral de San Benito.

Gracias por su presencia aquí esta mañana.

El Papa San Juan Pablo II comenzaba cada charla y homilía con la aclamación - Laudetur Jesus Christus - ¡Que Jesucristo sea alabado! Esa es la oración que está en mi corazón esta mañana, al dar gracias y alabar al Señor por los dones de vida y de fe, por mi vocación y ahora por la oportunidad de servir como el sexto obispo de la Diócesis de Evansville.

Ciertamente me siento honrado de estar aquí ante ustedes como su nuevo pastor. Estoy muy agradecido con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por la confianza que ha demostrado al nombrarme para este puesto.

Después de haber estudiado en el Colegio de St. Meinrad en la década de 1980, estoy algo familiarizado con el área de Evansville. Durante los últimos seis años, el Arzobispo Thompson y yo hemos estado en el mismo grupo de apoyo de obispos; y en nuestras conversaciones, él a menudo compartió qué maravillosa comunidad de fe es esta.

Estoy agradecido por la presencia esta mañana del Arzobispo Thompson y el Obispo Gettlefinger, quienes a través de sus años de ministerio fiel y excelente liderazgo han sentado una base sólida para el crecimiento futuro y el desarrollo espiritual de esta Iglesia local. Estoy seguro de que aprovecharé su sabiduría y experiencia.

Estoy agradecido por el trabajo del padre Bernie Etienne, que ha desempeñó como administrador diocesano en los últimos meses, y espero trabajar estrechamente con él en el futuro.

Como saben, el plan es que la Misa de instalación se celebre el 15 de diciembre, con más detalles por venir.

Crecí en una granja en Lockport Township, cerca de Joliet, Illinois, soy el más joven de nueve hermanos.

Si bien todas mis tareas como sacerdote han sido en ciudades o suburbios, nunca he perdido mi amor por la vida rural y mi profundo respeto por los agricultores y los trabajadores agrícolas.

De hecho, el domingo 8 de octubre, cuando regresaba a casa después de una confirmación en una de nuestras parroquias, recibí "la llamada" en mi teléfono celular.

No reconocí el número y casi no lo respondí, pero me alegro de haberlo hecho, a través de Bluetooth, por supuesto. Era el Arzobispo Pierre, el Nuncio Apostólico, y me preguntó si estaba solo y si podía detenerme para poder hablar. Fue entonces cuando me dijo que el papa Francisco me había nombrado el nuevo obispo de Evansville.

Innecesario decir que me sorprendió, y muchas dudas arremolinaron en mi mente; pero después de que el Arzobispo amablemente me aseguró que sentía que yo era capaz de cumplir este papel, acepté, confiando más en la ayuda de Dios que en mis propias habilidades.

Si bien será difícil dejar mi diócesis de Joliet, Illinois, donde crecí, donde la mayoría de mi familia aún vive y donde serví casi 30 años como sacerdote, estoy muy emocionado de venir a Evansville, para servir como el Obispo de una Iglesia local que tiene una historia y un patrimonio tan rico, con sus raíces en la Diócesis de Vincennes y el Obispo Bruté.

Espero conocer a mis hermanos sacerdotes, mis principales colaboradores en el ministerio aquí en la diócesis, y apoyarlos y alentarlos en su trabajo en nuestras parroquias, escuelas e instituciones.

Como sacerdote y obispo, he tratado de involucrarme en el trabajo de vocaciónes y con nuestros seminaristas, y esta será sin duda una prioridad para mí como obispo.

Fui bendecido en mi trabajo parroquial para tener diáconos asignados a mis parroquias, y me alegra ver que también tenemos un buen número de diáconos en esta diócesis.

Recibí una maravillosa bienvenida del personal diocesano, celebramos la Misa juntos y luego tuvimos la oportunidad de conocernos. La diócesis tiene la bendición de contar con profesionales tan comprometidos que trabajan al servicio de nuestras parroquias y personas.

Me alegra ver el número de mujeres religiosas en la diócesis. Mi tía era una hermana franciscana de Joliet y fui instruido por mis hermanas a lo largo de mis años escolares, así que me formé con un profundo respeto y aprecio por la mujer religiosa y todo lo que contribuyen a la vida de la Iglesia, ya sea en ministerio activo o en oración contemplativa para el pueblo de Dios

Y a los casi 80,000 fieles católicos que conforman nuestra diócesis, quiero expresar mi alegría de pronto estar entre ustedes como su Obispo y experimentar de primera mano la fe fuerte, la generosidad y la hospitalidad de la que tanto he oído hablar.

Nota del Editor- El Obispo delegado Siegel hablo el siguiente parágrafo en español.

Saludos a todos fieles hispanos de la diócesis. Espero estar comprometido con su comunidad y pido de antemano su paciencia con mi limitada capacidad para hablar español. Con el estudio y la práctica, espero poder entender y hablar español mucho mejor en el futuro. Mientras tanto, gracias por sus oraciones.

Tan pronto como sea posible después de mi instalación, espero con ansias salir a la carretera y visitar a las personas, parroquias y escuelas en nuestros 12 condados.

Estoy seguro de que en algún momento se me preguntará: ¿tiene una visión o plan para la Diócesis?

Mi respuesta clara es "no" - No entraré con ninguna idea o agenda preconcebida. Como un buen pastor que ingresa a una nueva parroquia, planeo mirar, escuchar y aprender durante mis primeros meses aquí.

Ciertamente, el exhaustivo plan pastoral diocesano adoptado en 2016 brinda una visión clara de la vida y el ministerio de la diócesis; y trabajaré con nuestro clero, el personal diocesano y los líderes laicos sobre cómo podemos continuar implementando las metas establecidas en el plan.

La diócesis se encuentra en una posición sólida después de haber completado una reestructuración en los últimos años y está en el proceso de una campaña capital para garantizar la estabilidad financiera de nuestras parroquias, escuelas e instituciones en los años venideros.

Hay un futuro muy esperanzador y dinámico para esta diócesis a medida que nos acercamos a nuestros 75 ° años, y me siento bendecido de poder formar parte de él.

A nivel personal, quiero decir que es mi esperanza y mi oración que pueda ser un fiel pastor según el corazón de Jesucristo, sirviendo a la gente de esta iglesia local con amor, sabiduría y valentía.

Estoy comprometido a entregarme por completo a mi ministerio como su obispo, y hacer todo lo posible para cumplir eficazmente mi papel de enseñar, gobernar y santificar en el nombre de Jesús, siempre confiando en la gracia de Dios y en la intercesión de María la Madre de Dios, nuestra patrona diocesana.

La Diócesis de Evansville está en mis oraciones y Misas diarias. También pido tus oraciones durante este tiempo de transición y después de que sea instalado.

En todo sea Jesucristo alabado, ahora y para siempre. Amén.

Gracias.